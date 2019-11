Rio Ferdinand: "Ronaldo investe su sé stesso, è come Lebron James"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di una lunga intervista concessa a Goal, Rio Ferdinand ha ricordato il momento in cui conobbe l'equipe di lavoro di Cristiano Ronaldo, compagno di squadra ai tempi del Manchester United: "È stata la prima persona che ha investito in questo modo. Mentre camminavo in casa sua, ho incontrato circa una decina di persone. Gli chiesi chi fossero e lui mi rispose che erano il suo cuoco personale, il medico, il fisioterapista, il personal trainer... Già a quei tempi si circondava di persone giuste per essere il migliore al mondo e da noi andò via che già era il numero uno. È come Lebron James: entrambi hanno investito per avere il meglio, in modo da rendere al massimo, con il corpo e con la testa. Se dovessi dare consigli ai giovani, direi loro di fare lo stesso. Ronaldo ha 34 anni ed è ancora ai vertici".