Riparte la A, Sacchi: "Come a USA '94 il caldo sarà un problema. Atalanta svantaggiata"

Il caldo come problema in più in vista della ripresa del campionato. Lo sa bene Arrigo Sacchi che nel 1994, al Mondiale in USA, dovette fare i conti con l'afa e l'umidità che sfiancavano i giocatori. Questi i consigli dell'ex ct ai vari allenatori, con le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "Il periodo di preparazione sarà fondamentale. Le squadre che si troveranno meglio saranno quelle che avranno messo più benzina nei muscoli. Chi ha un gioco più dispendioso, ad esempio l’Atalanta, potrà essere svantaggiata. Ma Gasperini sa come comportarsi e avrà già prevenuto il problema".