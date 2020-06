Riparte la Formula 1: ufficializzate le date dei primi otto GP. Monza a settembre dopo Spa

La Formula 1 ha ufficializzato le 8 gare di apertura del calendario 2020 rivisitato. Tutte a porte chiuse e con rigidi controlli di sicurezza. Le gare successive saranno comunicate nelle prossime settimane.

3-5 luglio GP Austria

10-12 luglio GP Austria

17-19 luglio GP Ungheria

31 luglio-2 agosto GP Regno Unito

7-9 agosto GP Regno Unito

14-16 agosto GP Spagna

28-30 agosto GP Belgio

4-6 settembre GP Italia

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed

All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures

Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo

— Formula 1 (@F1) June 2, 2020