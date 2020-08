Riparte la tabella calciomercato attiva h24

vedi letture

Ad una settimana dalla riapertura del calciomercato, torna attiva la tabella trasferimenti in tempo reale della serie A. Una guida indispensabile per seguire ogni movimento del mercato estivo, anche oltre la scadenza del cinque ottobre.

L'archivio delle scorse edizioni, a partire dall'estate 2009, rimane come sempre consultabile in alto a sinistra.

La dicitura "Fine prestito" indica unicamente i calciatori acquistati a gennaio e rientrati ora alla base. I prestiti con obbligo di riscatto sono considerati trasferimenti a titolo definitivo. Tutte le operazioni riguardano i giocatori nati entro il 2002.