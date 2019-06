Torna attiva la tabella trasferimenti in tempo reale della serie A. Una guida indispensabile per seguire ogni movimento del mercato estivo, anche oltre la scadenza del due settembre.

L'archivio delle scorse edizioni, a partire dall'estate 2009, rimane come sempre consultabile in alto a sinistra.

Vengono riportati unicamente i nuovi prestiti e non il rientro dalle precedenti squadre. I prestiti con obbligo di riscatto sono considerati trasferimenti a titolo definitivo. Tutte le operazioni riguardano i giocatori nati entro il 2001.