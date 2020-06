RipartiAmo: così il Bologna lancia la sfida alla Juventus

#RipartiAmo, riparte la serie A e riparte il campionato del Bologna che ha voluto celebrare questo momento con un vero e proprio format, con immagini registrate prima dell'emergenza Covid19, in cui si esalta lo spirito e l'affiatamento di squadra. Mai come in questo momento vale lo slogan: "we are one" e con Orsolini e soci, per la prima volta dopo il periodo buio, si torna a rendere onore alla parola stessa "gioco del calcio".

WeareoneIl Bologna ci insegna a “riprendere il viaggio”, a ripartire, a fare squadra. Torniamo ad essere Weareone come nel ricordo di Orsolini, il capotreno che detta le regole del gioco. Skorupski, Bani, Soriano e Sansone si prestano ad un gioco di squadra che diventa una sfida. Chi vincerà? Tutto per i calciatori è gara, è competizione, è sfida. E quale sarà la penitenza?

RipartiAmo Una Web series che riporta l’attenzione sulla squadra e sui calciatori. Siamo pronti a far ripartire il calcio, siamo pronti a “riprendere il viaggio del Campionato”. Adesso ripartiAmo, con un po’ di attenzione perché tutto tornerà come prima, ma niente sarà davvero più come prima. La prima sfida per ripartire è ....la Juventus.