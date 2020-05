Ripresa Serie A, anche gli arbitri aspettano novità: possibile ritiro precampionato

I giocatori aspettano di sapere se potranno tornare in campo, ma anche gli arbitri. E il Corriere dello Sport fa il punto sulla preparazione dei direttori di gara: quasi tutti si sono allenati in maniera “fai da te” e aspettano delle regole per capire se si potrà svolgere una sorta di ritiro (analogo a quello che si svolge a Sportilia prima dell’inizio del campionato) di tre giorni prima della ripresa del campionato. Col rischio che sia già tardi per una preparazione adeguata, perché finora non si è pensato a riaprire loro i centri sportivi, come invece accaduto per i calciatori.