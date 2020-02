vedi letture

Ristrutturazione Dall’Ara: ipotesi Benelli di Ravenna per il Bologna

Il Bologna continua a cercare uno stadio in cui giocare durante i lavori di ristrutturazione del Dall’Ara che dovrebbero iniziare nell’estate del 2021 o del 2022 e potrebbero durare tre anni, anche se solo per il primo anno la squadra giocherebbe lontano dal capoluogo emiliano. L’ultima ipotesi al vaglio della dirigenza rossoblù è quella del Benelli di Ravenna che nelle ultime settimane avrebbe superato Modena e Ferrara – complicate dal punto di vista dell’ordine pubblico a causa della rivalità fra le tifoserie – anche in virtù di buoni rapporti fra le due tifoserie.

In mattinata c’è stato un incontro fra l’ad del Bologna Claudio Fenucci, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale e l’assessore regionale Andrea Corsini al cui termine il primo cittadino romagnolo ha rilasciato una breve dichiarazione: “È stato avviato un confronto tecnico per capire se Ravenna potrà dare ospitalità al Bologna nel periodo di inutilizzabilità del Dall'Ara". Al momento il Benelli ha una capienza di 12-13 mila posti che potrebbe essere ampliata fino a 16mila per ottenere l’omologazione per poterci disputare gare di Serie A.