Ritiro Buffon, la sorella: "Non mi sembra voglia smettere..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Veronica Buffon, sorella del portiere della Juventus e della Nazionale, ha rilasciato una intervista ai taccuini di Tuttosport: "Davvero, non mi sembra l'ora dell'addio. I suoi occhi non mi trasmettono la sensazione che voglia smettere, quando glielo chiedo lui la mette sul ridere e mi risponde: 'forse è meglio così'. Da sorella, ed ex sportiva (è stata una pallavolista, ndr) avrei voluto sentire 'smetto perché non ne ho più'. Ma non è così".