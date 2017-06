Ritiro in Austria: l'Udinese a Sankt Veit dal 16 al 30 Luglio

Fonte: udinese.it

Sarà Sankt Veit an der Glan ad ospitare l’Udinese di mister Delneri nella seconda parte del ritiro precampionato in programma dal 16 al 30 Luglio. La formazione bianconera, dopo il ritrovo e la prima parte di raduno ad Udine dal 6 al 15 luglio, si trasferirà nella città austriaca dove sposterà la sua sede di allenamento alla Jacques Lemans Arena (Unterbergen 2, 9300 St. Veit/Glan), struttura tra le più moderne della Carinzia. Lo stadio locale è dotato di una tribuna coperta in grado di ospitare fino a 2.500 tifosi, oltre a tre campi contigui di allenamento.

La città, capoluogo dell’omonimo distretto e storica capitale della Carinzia fino al 1518, conta circa 13000 abitanti, dista 175 km da Udine ed è raggiungibile in auto in meno di un paio d’ore. Situata poco più a nord di Klagenfurt ad una altitudine di 500m, è già stata sede di ritiri ed amichevoli estive per altre formazioni italiane ed estere.

Il direttore generale Franco Collavino ha così commentato la scelta del ritiro a Sankt Veit: “Esprimo grande soddisfazione e un ringraziamento all’agente FIFA e UEFA Hannes Empl, all’ente turismo della Carinzia e al comune di Sankt Veit an der Glan per aver organizzato un ritiro precampionato con strutture alto livello a poca distanza dalla nostra regione. Siamo sicuri che grazie all’impegno profuso per questo ritiro, l’Udinese riuscirà a prepararsi al meglio per l’impegnativo campionato 2016/2017. Stiamo organizzando in stretta collaborazione con l’ente turismo pacchetti dedicati ai tifosi bianconeri che vogliono venire a seguire i nostri allenamenti per sfruttare qualche giorno di vacanza e usufruire delle locali strutture alberghiere. Saranno organizzate diverse gare di preparazione alla Serie A: dopo i tradizionali test iniziali, le amichevoli saranno tutte di livello internazionale, contro formazioni straniere provenienti dai massimi campionati. Abbiamo già individuato le date dei test match nei due mercoledi, 19 e 26 luglio, e nelle domeniche del 23 e 30 luglio. Le gare del fine settimana saranno disputate in Carinzia per agevolare l’afflusso dei nostri sostenitori e nei prossimi giorni delineeremo il calendario completo con tutti i dettagli”.