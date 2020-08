Rivaldo: "Juve? Arthur grande giocatore, sarebbe dovuto restare al Barça per tanti anni"

Intervistato da As, lo storico campione del Barcellona Rivaldo ha parlato anche del tanto discusso trasferimento del suo connazionale Arthur alla Juventus all'interno dello scambio con Miralem Pjanic: "Per me Arthur sarebbe dovuto rimanere col resto della squadra fino a fine stagione, ancora non è un calciatore della Juventus. Non so bene però cosa sia successo, perché un giocatore non se ne torna certo in Brasile per niente. Arthur è un tipo tranquillo, una brava persona, e tra lui e il Barça è accaduto qualcosa che non sappiamo".

L'ex attaccante brasiliano ha poi proseguito così: "Per me Arthur sarebbe dovuto restare al Barcellona per tanti anni, è un grande giocatore. Aveva una lunga avventura in maglia blaugrana dinanzi a sé, non so cosa sia successo al Barça".

