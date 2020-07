Rivaldo punta forte su Lautaro: "Giusto pensare a lui per dare il cambio a Messi e Suarez"

Rivaldo ex attaccante del Barcellona si è esposto sul futuro dell'attacco blaugrana all'indomani della vittoria della Liga da parte del Real Madrid. Una presa di posizione che interessa anche l'Italia e in particolare l'Inter: "Messi e Suarez possono giocare a un buon livello per un po' di tempo ancora, questo darà la possibilità alla dirigenza di cercare con tranquillità dei ricambi in attacco - le parole del Pallone d'Oro 1999 scritte per Betfair -. Penso che sia giusto iniziare a pensare ad acquistare, se possibile, un nuovo giocatore come sembra stia succedendo per Lautaro".