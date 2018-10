Rivaldo: "Solari non è pronto, non durerà a lungo al Real"

Rivaldo, ambasciatore di Betfair, ha parlato di Santiago Solari, nuovo allenatore ad interim del Real Madrid: "Rimarrà tecnico per una o due partite, non è pronto per essere il tecnico del Real e non credo rimarrà a lungo. Per ora è una buona opzione perché conosce i giocatori e il club, ma non mi aspetto che possa ripetere le gesta di Zidane, non ci sono le condizioni".