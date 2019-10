River, la leggenda Alonso attacca De Rossi: "È grasso e ha 36 anni"

Già in estate aveva fatto discutere quando dichiarò di non conoscere Daniele De Rossi. Norberto Alonso, leggenda del River Plate, ha parlato ai microfoni di Radio Rivadavia, tornando nuovamente sull'ex capitano della Roma: "Il Boca è una squadra che non ti attacca, gioca molto male. Penso che abbia alcuni ex giocatori, come Carlos Tevez. La dirigenza ha deciso di vendere giocatori che non avrebbe dovuto e rifare una squadra non è facile: è il caso di Nandez, Benedetto, Cardona, Perez. Non capisco neanche cosa volessero fare con De Rossi, è un giocatore piuttosto grasso di 36 anni".