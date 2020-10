Rivera: "Derby campionato nel campionato. Pronostico? Aspettiamo che l'arbitro fischi"

Gianni Rivera ha parlato ai microfoni di Sky Sport del derby di Milano di questa sera fra Inter e Milan: "Il derby è un campionato nel campionato. La cosa che vogliono fare di più le due squadre è vincere il derby, ed è normale che sia così".

Avvertivi il peso del derby?

Per me le partite erano tutte uguali. Scendevo in campo e cercavo di vincere. E' chiaro che il derby lo sentivi un po' di più perchè c'era una tensione generale in città ma era una partita come le altre, da vincere sperando di riuscirci".

Un ricordo su tutti dei derby?

"Il più importante è stato quello del 61-62 perchè il Milan aveva iniziato così così, l'Inter bene e dovevamo giocare il derby. Qualcuno diceva che scommetteva su quanti ci avrebbero fatto e la partita è finita 3-1 per noi".

Rivera trequartista alle spalle di Ibrahimovic?

"Ho avuto grandi centravanti che hanno fatto tanti gol. Se mi capitava Ibra era meglio perchè ero più giovane io. Sotto questo aspetto vorrei giocare con Ibra perchè avrei qualche anno in meno".

Può arrivare a giocare fino a 40 anni?

"Ogni tanto qualcuno ce la fa. Ibra è uno di questi".

Un giudizio su Pioli.

"Quando hanno cominciato a dire che stavano per cambiare allenatore, il Milan ha iniziato a vincere e si sono rimangiati tutto. Penso che Pioli sia contento per questo".

La Nazionale di Mancini?

"La Nazionale sta facendo bene, a parte l'ultima partita dove ha fatto un po' di fatica. Credo che alla ripresa procederà con quanto ci ha fatto vedere prima dell'ultima gara. Ci sono tanti ragazzi interessanti, bisogna credere in loro e quando giocano siano messi nelle condizioni migliori per dare il massimo delle loro potenzialità".

Un pronostico sul derby?

"Io non sono mai riuscito a fare i pronostici. Ho raccontato come andò a finire un derby dove scommettevano quanti gol ci avrebbero fatto e abbiamo vinto. E questo è indicativo: non si può far niente prima. Per fortuna del calcio. Bisogna aspettare che l'arbitro fischi il calcio d'inizio".