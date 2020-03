Rivera: "La finale in Messico dovevo giocarla io, ma la politica sportiva decise altrimenti"

"La finale in Messico avrei dovuto giocarla io". Parola di Gianni Rivera, ex Golden Boy, intervistato oggi da la Repubblica, nella sua edizione romana: "Dopo Italia-Germania non aveva senso tenermi fuori, ma la politica sportiva decise altrimenti".

Ora ha preso il patentino da allenatore. Allenerà?

"Forse, anche se non saprei fare l'allenatore di moda oggi, quello che entra in campo, urla,partecipa. Non ho l'età. Es sono cresciuto con altri maestri".