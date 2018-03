RMC SPORT - 116 anni Vicenza, Guidolin: "Col VAR saremmo arrivati in finale"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Federico De Luca

Il suo Vicenza ha fatto la storia. Oggi è tornato per celebrare i 116 anni di storia dei Lanerossi. Francesco Guidolin: "Avevo cominciato bene la mia carriera in Serie C, poi ho incontrato un momento di difficoltà con il salto dalla C alla A. Grazie al Vicenza mi sono rimesso in carreggiata con quattro anni meravigliosi. Vincere in casa nostra era durissima per tutti. Quante soddisfazioni in quel bellissimo stadio. Ci fosse stato il VAR, saremmo arrivati in finale in Europa. È per merito del Vicenza se sono diventato un allenatore di una certa importanza".