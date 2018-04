RMC SPORT - A. Giordano: “Napoli, ribaltato destino che sembrava scritto”

© foto di Insidefoto/Image Sport

Spazio alla rimonta contro il ChievoVerona nella puntata odierna di A Tutto Napoli, trasmissione in onda ogni martedì sulle frequenze di RMC Sport Network. Il primo ospite della trasmissione è stato Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport che ha detto sulla remontada ai danni dei clivensi: “E' stata l'emozione più forte del campionato, in chiave Napoli. E' stato ribaltato un destino che sembrava più o meno scritto, a quel punto - col vantaggio del Chievo - il campionato sarebbe finito. Non ci sarebbero state possibilità per riprendere la Juventus, che avrebbe avuto sette punti di vantaggio a sette turni dalla fine. Il campionato ora è rimasto aperto, forse apertissimo. Lo dirà la prossima giornata contro il Milan, ma deve dirlo il Napoli a sé stesso. La squadra è uscita dal limbo”.

Con le reti di Milik e Diawara, possono essere capovolte le certezze di Sarri? “Non credo, è difficile modificare il proprio modo di essere e le proprie convinzioni a quell'età. Lo dico con il massimo rispetto, perché Sarri è mio coetaneo. Credo che resteranno quelle gerarchie, ma l'allenatore ha la consapevolezza certificata che potrà contare a pieno regime su due calciatori che per vari motivi erano rimasti ai margini. Diawara non giocava titolare da sei mesi, Milik ha trovato il gol che gli serviva come l'acqua”.

Il Napoli è diventato prevedibile rispetto all'inizio della stagione? “Non credo a queste teorie, non credo che la squadra possa essere diventata più prevedibile. Altrimenti sarebbe un problema di modulo, ma il 4-3-3 esiste dai tempi dell'Olanda. Sono trascorsi quasi 50 anni e ancora ci divertiamo tramite quelle giocate, poi ognuno le interpreta a modo suo. Esistono delle fasi, dei periodi di crisi più o meno palpabili dal punto di vista atletico o di ispirazione. Faccio fatica a credere che oggi Mertens sia prevedibile nelle genialate o che Hamsik sia controllabile. E' un momento della stagione in cui le cose non vanno come prima, come magari riusciranno in futuro. Tutto nasce da una serie di giocate, come quella di Insigne per Milik. È la sintesi di grandi capacità tecniche”.