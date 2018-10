RMC SPORT - Accardi: "Italia, c'è bisogno di coraggio e di gente nuova"

© foto di Federico De Luca

Beppe Accardi, procuratore, a RMC Sport Live Show: "I giovani italiani devono trovare continuità e autostima. Devono prendere la dimensione internazionale. I giovani che abbiamo hanno molta qualità, gli manca solo l'esperienza che però si acquisisce solo giocando. Anche altre nazionali fanno fatica, guardiamo la Germania. E' tutto nella norma".

Gravina è l'uomo giusto per il calcio italiano?

"Non lo so ma io manderei via tutti coloro che hanno fatto il calcio italiano sino ad oggi e lo darei in mano a gente nuova, che ha voglia di fare cose nuove. C'è bisogno di gente giovane con voglia di fare".

Il Milan ha preso Paquetà, che ne pensi?

"In Italia siamo bravi a prendere giocatori stranieri. Facile prendere i loro giovani, che giovano, invece di investire sui nostri. Dobbiamo tornare all'epoca dei direttori sportivi che andavano a pescare talenti italiani anche nelle serie minori. Barella è un talento assoluto? Lui come tanti altri. Abbiamo bisogno di più coraggio e meno chiacchiere".

Marotta dove andrà dopo la Juventus?

"Non lo so ma un dirigente di questa caratura non può restare fuori dal calcio italiano. Potrebbe anche andare all'estero. Conte al Real Madrid come lo vedresti? Conte è uno dei migliori allenatori al mondo, non ci vedrei niente di strano".

La Juve può vincere la Champions League?

"Credo di sì ma non tanto per l'arrivo di Cristiano Ronaldo ma perché ha raggiunto la maturità giusta per poter vincere anche questa coppa tanto ambita".