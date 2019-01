RMC SPORT - Adailton: "Piatek ha fame, porterà entusiasmo al Milan"

L’ex giocatore di Genoa e Bologna Adailton è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Piatek al Milan e Higuain al Chelsea.

Il trasferimento di Higuain al Milan non è stata propria una volontà del giocatore, piuttosto la decisione della Juventus di cederlo. Piatek sta facendo bene, è partito forte e ora gli è capitata questa occasione molto importante per confermare il suo valore. Ha fame di far bene, e questo aiuterà anche la squadra a trovare entusiasmo.

Il Milan può fermare il Napoli?

E’ difficile, il Napoli è una squadra di altissimo livello, competitiva e con giocatori molto forti. Gli azzurri possono fare un ulteriore salto di qualità. Dall’altra parte però il Milan vorrà fare bene, ha Paquetà alla sua prima sfida molto importante. I rossoneri dovranno far vedere di meritarsi il quarto posto in classifica.

Gasperini?

Ho avuto il piacere di giocare nel suo Genoa: come all’Atalanta noi vincevamo, ci divertivamo e giocavamo un gran bel calcio. Sono convinto che lui non mollerà niente con questa squadra fino alla fine della stagione, le avversarie dovranno sempre stare attente. Si giocherà un posto Champions contro squadre che hanno una necessità economiche di entrare nei primi quattro posti.

Zaniolo?

Mi piace tantissimo, e mi è piaciuto molto sin da suo esordio al Bernabeu. GHa trovato la situazione giusta perché ha trovato alcuni suoi compagni di ruolo infortunati. E’ un giocatore fortissimo, diventerà il più forte della sua generazione. Non si può adesso paragonare a Totti, ma il suo percorso è quello giusto.