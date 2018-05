RMC SPORT - Ag. Ferrari: "Tante squadre su di lui. Piace anche all'estero"

© foto di Alessio Alaimo

Giovanni Bia, ex giocatore oggi procuratore, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi: “Per me Conte non resta al Chelsea e può essere la prima scelta per sostituire Sarri al Napoli. Se Sarri non resta al Napoli va all’estero dove ci sono tante panchine libere. Può essere un nome spendibile per tante squadre europee. Alla fine è possibile che Sarri resti al Napoli non per scelta me per obbligo”.

Domani sera Lazio e Inter si giocano la Champions. Su De Vrij che sensazioni hai?

“Credo che giocherà, ma io non vorrei essere in lui perché è una situazione davvero complicata. L’ipotesi peggiore è che se De Vrij dovesse incappare in una prestazione negativa sarebbe difficile per lui perché si vive in un paese in cui il sospetto regna sovrano. Io credo nella professionalità del giocatore e farà il meglio per la Lazio”.

Per quanto riguarda l’Udinese la situazione non è migliorata con il cambio di allenatore?

“Sì, la squadra si è trovata in una situazione complicata ma per fortuna il calendario in questo caso ha dato una mano all’Udinese. Purtroppo è colpa dell’Udinese se si è incappati in una stagione sbagliata sotto tutti i punti di vista”.

Da ex Parma come commenti la promozione in Serie A?

“Il Parma è tornato nel campionato che gli compete. I tifosi non hanno mai abbandonato la squadra e queste storie fanno bene al calcio. Adesso non bisogna volare troppo in alto ma hanno fatto una cavalcata miracolosa”.

Per quanto riguarda i tuoi giocatori su chi dobbiamo stare particolarmente attenti in chiave mercato?

“Qualcuno sta girando intorno a Ferrari della Sampdoria. Se si abbassa leggermente il prezzo del cartellino può essere appetibile anche da tanti club europei che lo stanno seguendo”.