RMC SPORT - Ag. Gabbiadini: "Lazio storia vecchia"

© foto di Federico Bettucci

"Gabbiadini? Adesso è impegnato con la salvezza del Southampton, ora non ha la testa da altre parti". Queste le parole di Silvio Pagliari, agente del giocatore, rilasciate a RMC Sport. "Nel giro di un mese finirà il campionato, poi si vedrà - aggiunge - Con Tare e la Lazio è una storia vecchia, risalente a 4-5 anni fa, prima del trasferimento di Gabbiadini alla Sampdoria".

Su Donsah:

"Lo reputo un giocatore molto forte. A fine anno faremo il punto della situazione con il Bologna e vedremo l'evolversi. Per me deve ancora esprimere tutto il suo potenziale, ha grande prospettiva".

Sulla situazione del mercato in Italia:

"Noi siamo venditori, facciamo fatica a dire di no quando ci offrono grandi cifre. Non c'è paragone, a livello di fatturato siamo lontani dalle altre società europee".