RMC SPORT - Ag. Koulibaly: "Gol da Scudetto. Rischio cessione? Esiste"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kalidou Koulibaly è l'uomo copertina del Napoli di Sarri. Con il suo gol domenica scorsa in casa della Juventus ha ridato speranza agli azzurri per la vittoria dello Scudetto. In diretta su RMC Sport, durante 'Maracanà', ecco le parole del suo agente Bruno Satin:

Come commeta il gol vittoria di Koulibaly contro la Juventus?

"Lui continua a crescere, il gol segnato domenica è il più importante della sua carriera. Il Napoli, battendo la Juventus, ha fatto un passo importante per lo Scudetto".

Sulla chiamata al Napoli di Benitez...

"Era contento, Benitez era un allenatore importante, che aveva già vinto una Champions. Sapeva che lavorando con le persone giuste sarebbe potuto arrivare molto in alto".

C'è il rischio che nel futuro prossimo arrivi un top club e offra tanti soldi al Napoli?

"Il rischio c'è sempre nel calcio, può succedere di tutto. In questo momento serve concentrazione, il Napoli non deve perdere punti per non vanificare l'impresa di Torino"