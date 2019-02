Il tecnico Andrea Agostinelli è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul possibile sostituto di Allegri alla Juventus: "Dipende da cosa vuole la Juve nel futuro. Se vuole il grande nome e gestore dei campioni allora Zidane potrebbe avere la meglio. In Italia invece io punterei su uno tra tra Giampaolo o Inzaghi. Allegri è un allenatore vero, nato dalla gavetta. A questi livelli diventi per forza gestore: solo con la bravura non si riesce a tenere un spogliatoio come quello della Juventus".