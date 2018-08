RMC SPORT - Agroppi: "Inter arrogante, Wanda distrae Icardi"

© foto di Federico De Luca

"La sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo? I nerazzurri sono stati troppo arroganti". Così si esprime Aldo Agroppi nel 'Maracanà' di RMC Sport in merito al ko dell'Inter a Reggio Emilia nella prima giornata di Serie A:

"In provincia il pane è duro - spiega l'allenatore ed ex giocatore - se non vai con il giusto atteggiamento perdi. Ci sono state troppe chiacchiere in estate sulla squadra di Spalletti. Il campo? Non può essere una scusa, anche il Sassuolo ha giocato sullo stesso rettangolo verde. Icardi è distratto da Wanda, un calciatore deve vivere tranquillamente e le mogli non devono distrarli. Prima era diverso, le mogli stavano nell'ombra: ora sono attrici".

Sulla Roma:

"Non mi è sembrata gran cosa contro il Torino. Però siamo all'inizio, è ancora presto per dare giudizi: le squadre devono ancora smaltire la preparazione. Kluivert ottimo acquisto anche per il futuro, è completo".