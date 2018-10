RMC SPORT - Agroppi: "Marotta via dalla Juve per gelosie"

© foto di Giacomo Morini

L'ex allenatore e tecnico Aldo Agroppi è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue dichiarazioni in merito all'addio di Giuseppe Marotta dalla Juventus: "Marotta andrà via dalla Juventus per gelosie. Stava diventando troppo forte, stava prendendo troppo piede. È sempre sui giornali, un potere evidentemente scomodo a qualcuno".