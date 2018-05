RMC SPORT - Albertini: "Pirlo grande persona, non grande personaggio"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Demetrio Albertini ha parlato in mixed zone dopo la partita di addio di Andrea Pirlo: "La grandezza di Pirlo si vede in ciò che ha fatto in carriera. E' stato più persona che personaggio, ciò che ha raccolto lo ha fatto sul campo e non sull'opinione pubblica. Ritrovare vecchi amici è sempre bello, ciò che manca di più è lo spogliatoio. Alcune cose non si perdono, ne ho parlato anche questa sera. Noi siamo stati fortunati, il nostro era un calcio di altissimo livello e per giocare dovevi saper fare tante cose".