RMC SPORT - Albertosi: "Fiorentina, niente da perdere con la Juve"

© foto di Federico De Luca

Enrico Albertosi, a margine dell'evento per la Hall of Fame della Fiorentina, ha parlato anche ai microfoni di RMC Sport. Ecco le sue parole:

Su Lafont

"Ha grandi margini di miglioramento, soprattutto nelle uscite, nel giocare con i piedi e nel bloccare la palla. Troppo spesso respinge palloni che finiscono sui piedi degli avversari, ma è un vizio di tanti portieri oggi di andare con la mano aperta. Il primo obiettivo di un portiere deve essere quello di bloccare la palla".

Sulla Juventus

"E' la partita delle partite. I bianconeri sono favoriti ma la Fiorentina è giovane e non ha niente da perdere. Io ci voglio credere".

Sul periodo della Fiorentina

"Credo non sia mai successo che ci siano stati cinque pareggi di seguito, soprattutto per il fatto di essere stati spesso raggiunti, anche in casa. Quando sono gli ultimi minuti si rilassa troppo. Pioli? Credo che a Firenze stia facendo bene con una squadra che si deve formare e che l'anno prossimo potrebbe puntare più in alto".