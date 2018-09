RMC SPORT - Amauri: "Juve, difficile togliere uno tra Dybala e Bernardeschi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A RMC Sport, un grande ex della Juventus è intervenuto per parlare dei bianconeri e non solo, Amauri. Ecco le sue parole durante 'Maracanà'.

Su Napoli-Parma

"Ho visto solo il risultato, vedo comunque bene il Napoli. Il curriculum di Ancelotti parla per lui, dove è andato ha vinto. E’ una scommessa che gli piace Napoli. Sarri ha fatto un grande lavoro e lui può fare altrettanto".

Su Juventus-Napoli

"Sono le due favorite, le due squadre più forti del momento. Credo che sarà una gran bella partita. Vediamo cosa succederà".

Dybala o Bernardeschi?

"Non vorrei essere nei suoi panni, ma meglio avere questi problemi che altri. Sono due campioni, adesso chi metti in campo fa bene. Ieri Dybala si è sbloccato, ma Bernardeschi ha fatto un ottimo inizio di stagione. E’ un big match, peccato non poterli mettere insieme. Se sto fuori dopo essermi sbloccato, non mi fa piacere. Uno si aspetta di giocare e continuare a far bene e segnare. Certo dall’altra parte Bernardeschi sta facendo bene e anche lui non vuole rimanere fuori. Sono due giocatori di carattere, chi entra in corsa saprà comunque fare la differenza".

Su Pastore

"Deve giocare trequartista? E’ un grande giocatore, che dalla metà campo in su ha fatto bene, difficile dire se è meglio quel ruolo. I grandi giocatori sanno rendere anche fuori ruolo, ma comunque parte da centrocampo".