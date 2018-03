RMC SPORT - Amelia: "Alisson? Pochi 60 milioni, vale come una punta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per commentare la stagione di Alisson, portiere della Roma, e delle voci di mercato riguardanti il brasiliano su RMC Sport è intervenuto Marco Amelia, ex portiere campione del mondo con la Nazionale nel 2006.

Il Real Madrid è interessato ad Alisson...

"Quando hai giocatori di questo livello, è normale che i grandi club puntino su di loro. Sono 3 anni che lo conosco e che punto su Alisson, vorrei che restasse a Roma per tanti anni e diventasse il miglior portiere del mondo con la maglia giallorossa. Il Real Madrid ti mette in difficoltà, perchè oltre ai soldi sul piatto può mettere di tutto. Conta molto la volontà del giocatore, è tutto da valutare, ma a oggi la vedo difficile. Gioca con una tranquillità incredibile, rasserena tutti".

Se fossi un dirigente della Roma, lo venderesti per 60 milioni?

"Per educazione e rispetto mi siedo al tavolo con la società che arriva, ma non accetto. Il suo contratto andrebbe rivisto per farlo stare tranquillo, spiegandogli il progetto completo. Quanto vale? Più di 120, nel panorama mondiale Alisson vale un attaccante, ti fa prendere 15 punti l'anno".

Sulle tante parate fatte in Roma-Livorno del 2008...

"Ho vissuto giornate brutte, come il post partita, anche la mia famiglia, vista la fede calcistica, mi avrebbe voluto ammazzare (ride, ndr). Pareggiare all'Olimpico fu un risultato fenomenale per il Livorno".