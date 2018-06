RMC SPORT - Amelia: "Bravo Perin, Juve scelta giusta"

© foto di Federico Gaetano

L'ex portiere del Milan, Marco Amelia, intervenuto ai microfoni di Stile Juventus sulle frequenze di Rmc Sport, ha commentato l'arrivo di Mattia Perin in bianconero: "Mattia l'ho visto crescere, era il quarto portiere al Genova e seppur giovanissimo dimostrava grandi qualità soprattutto dal punto di vista della reattività. Oggi ha mantenuto le promesse ed è maturato moltissimo. E' diventato uno dei migliori portieri in circolazione, non a caso è nel giro della Nazionale ed è stato acquistato dalla Juventus". Le differenze con Szczesny?: "Sono due grandi portieri e se vuoi essere competitivo in Europa devi avere due estremi difensori di questo livello. Tecnicamente parliamo di due modi di parare diversi,ma entrambi efficaci,entrambi sono adatti alle grandi squadre. Bravi anche nelle uscite elemento questo fondamentale nel nostro mestiere. La verità è che sono curioso di vedere come saranno gestiti i due ragazzi. Il polacco ha fatto una scelta particolare l'anno scorso,quella di essere il secondo di Buffon,dopo aver giocato titolare alla Roma,situazione che non tutti avrebbero accettato. Oggi si ritrova a giocarsi il posto con Perin,ma sono convinto che prima o poi l'allenatore farà una scelta definitiva. E lì ci sarà da capire come i due gestiranno la situazione. Cosa penso della scelta di Mattia? Dico una cosa, ha concluso l'ex portiere del Milan, se anche Perin non dovesse essere il titolare, avra' comunque la possibilita' di crescere ulteriormente grazie a questa esperienza, e dunque ha fatto bene. Va nel miglior club italiano, e dunque ha tutta la mia approvazione"