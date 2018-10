RMC SPORT - Ametrano: "Napoli, Ancelotti valore aggiunto. Allegri vincente"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Raffaele Ametrano, ex centrocampista di Napoli e Juventus, ha commentato così a RMC Sport Live Show le vicende delle italiane in Champions e non solo.

Su Napoli e Juventus in Champions

"Mi aspettavo la vittoria dei bianconeri. Puntano a vincere questo trofeo. Mi ha stupito il Napoli, è andato a giocare con personalità incredibile a Parigi. Merito di un allenatore che è un valore aggiunto. Ancelotti è uno dei tre-quattro tecnici migliori del mondo. E’ riuscito ad entrare nella testa dei giocatori. Allegri? Ha dimostrato già al Milan di essere un vincente, è un grande gestore di gruppi. E’ tra i primi al mondo anche lui, è migliorato negli anni. E poi avere in squadra uno come Ronaldo è un valore aggiunto".

Su Ancelotti e Sarri

"Lo scorso anno ha giocato il miglior calcio in Italia il Napoli, ma la differenza tra i due è l’enorme esperienza che li divide. Sarri ha giocato un campionato solo con 12-13 giocatori, mollando l’Europa. Ancelotti invece fa tutto in maniera naturale, condivide le scelte con i giocatori, li usa di più".

Sull’Udinese

"Quando si cambia allenatore si hanno sempre difficoltà. Vazquez è stata una scommessa e serve tempo per farlo rendere. E’ un tecnico giovane, serve esperienza e tempo. Certo che se i risultati non ti aiutano, poi si fa dura".