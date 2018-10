RMC SPORT - Amoroso: "Il Milan vincerà il derby. Paquetà farà la differenza"

Nell'intervista rilasciata quest'oggi a Sky, a due giorni dal derby di Milano, Mauro Icardi ha confermato che la scorsa estate c'è stata la possibilità concreta di lasciare l'Inter. Non erano solo rumors, né solo scambi di informazioni. Ma trattative che si basavano su una clausola...

Foggia, Iemmello finalmente in gruppo. Convocazione in arrivo

Giornale di Sicilia: "A Nesto la nazionale non fa bene"

Pescara, i convocati di Pillon: prima chiamata per il Millennial Faggioli

Foggia, Loiacono: "Iemmello è un lusso per la B"

Derby? Mi auguro che vinca il Milan, ma il derby è il derby e non c’è un favorito. Spero che i rossoneri possano vincere 2 a 0.

Lei ha giocato con Buffon. Ho segnato uno dei gol più belli della mia carriera proprio contro di lui. Quando poi ci ho giocato insieme per me è stato davvero emozionante.

La Juventus? Nessuno può fermarla. La Juventus è una società molto avanti alle altre, è preparata per vincere: le altre devono costruire per provare nei prossimi anni a raggiungere il livello dei bianconeri. La Champions? Conterà l’esperienza e il percorso, ma la Juve può farcela.

Il Milan? Gattuso è sulla strada giusta, grazie anche all’aiuto di ex grandi campioni come Maldini e Ronaldo che sono entrati nel quadro dirigenziale. Gattuso cerca di trasmettere la sua grinta, ha delle buone idee. Maldini è il giocatore più grande con il quale abbia mai giocato.

Il Napoli affronta l’Udinese nella prossima giornata di campionato. Un giudizio sul lavoro di Ancelotti? Spero vinca l’Udinese per una questione affettiva e di classifica. Ancelotti è un grande tecnico, sta costruendo la nuova squadra.

Paquetà? È un giocatore interessante, è offensivo ma lavora anche per la squadra. Può fare la differenza nel centrocampo del Milan.

