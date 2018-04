RMC SPORT - Amoruso: "Dybala è triste. In pochi come Allegri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha parlato del big match di domani tra i bianconeri e l'Inter ai microfoni di RMC Sport, durante la trasmissione 'Maracanà':

Un giudizio su Dybala?

"Vedere un giocatore come lui triste fa male. Lo si vede nelle espressioni, nell'atteggiamento. Il suo rapporto con Allegri non è idilliaco, ma giustamente il tecnico pretende che l'argentino faccia la differenza. Lo sta cercando di stimolare. Con il Napoli non era facile per lui, gli azzurri avevano le linee molto strette".

Sono giuste le critiche ad Allegri?

"È sbagliato, ha commesso pochi errori in questi anni. Al gioco brillante preferisce la concretezza, ma credo esistano pochi allenatori al mondo in grado di leggere le partite come lui: molte volte cambia le gare con le giuste sostituzioni".

Su Icardi e Higuain:

"Rischiano di non andare al Mondiale ma siamo sicuri che in Argentina decida Sampaoli? L'attacco argentino è ricco di qualità ma Icardi è un top player, è l'unico grande giocatore dell'Inter: lì davanti non perdona. Mi ha sempre colpito per personalità e convinzione, anche se può migliorare tanto dal punto di vista del gioco. Higuain? Corre molto, è diverso rispetto al passato, è più coinvolto con i compagni".