RMC SPORT - Amoruso: "Juve, Ronaldo ha portato mentalità e qualità"

Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, è intervenuto durante il Maracanà di RMC Sport per parlare dei bianconeri.

Sulla consapevolezza della Juventus in Champions

"Grande Juve sotto tutti i punti di vista. E’ la Juve più grande? Lo vedremo alla fine, lo diranno i trofei. C’è mentalità, c’è qualità, c’è Ronaldo. All’andata ha messo in difficoltà a casa sua il Manchester. La Juve vuole comunque vincere questa Champions che manca dal 96. L’obiettivo è chiaro: l’acquisto di Ronaldo vuol dire voler primeggiare in Champions. Ronaldo? E’ la ciliegina sulla torta. Tutti i compagni lo citano come esempio. Ha fame e trasmette a tutti la sua mentalità vincente. L’asticella della qualità si è alzata, lo si vede in campo. Lui è qualità e mentalità. Per questo dico che quest’anno è la volta buona per vincere la Champions".

Su Dybala

"Ci siamo fatti tutti qualche domanda ad inizio stagione, credo abbia un’ottima intesa con Ronaldo e speriamo di rivederlo alla grande e anche titolare nella sua Nazionale".