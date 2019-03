© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex giocatore di Juventus e Napoli Nicola Amoruso è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Juventus-Ajax.

"Un sorteggio abbordabile. L’Ajax è ricca di talento e lo ha dimostrato andando a vincere contro il Real Madrid, ma per i bianconeri è sicuramente il sorteggio migliore. Non bisogna assolutamente dare nulla per scontato, ma ci sono ottime possibilità di vedere la Juventus in semifinale".

Napoli-Arsenal.

"Al Napoli invece poteva andare un po’ meglio. Gli azzurri ora sono una squadra matura, possono affrontare al meglio una squadra come l’Arsenal che non ha grande equilibrio. Mi aspetto un Napoli che passi il turno: la squadra di Ancelotti ha la mentalità giusta per proseguire il cammino in Europa League".

Il gesto di Ronaldo?

"Se non ha avuto la squalifica Simeone, perché dovrebbe andare a Ronaldo? Un gesto sicuramente rivedibile, ma che fa anche parte del gioco".