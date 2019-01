RMC SPORT - Antinelli (Rai): "Roma-Milan? Grande chance per i rossoneri"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Antinelli, giornalista della Rai, è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su RMC Sport e ha commentato così il momento del Milan:

Sulla Coppa Italia: "La cosa più sorprendente è stato sicuramente il crollo della Roma, mentre sono meno sorpreso dal calo di rendimento di Napoli e Juve. Il merito dei risultati sono ovviamente anche di Milan e Atalanta. La Roma però mi ha sorpreso negativamente, non me l'aspettavo un crollo così. Inter-Lazio? L'Inter ha più pressione e ha più da perdere. La Lazio per me ha una grande chance questa sera. Se l'Inter non torna quella di novembre, per i nerazzurri ci saranno grandi problemi contro la Lazio, che in Coppa fa sempre bene. E' una gara molto complicato per i nerazzurri".

Su Roma-Milan: "La Roma è imprevedibile, ma è una grande chance per il Milan in chiave quarto posto. Lo stadio sarà tutto contro i giallorossi, Di Francesco è all'ultima spiaggia. Il Milan deve giocare sereno contro una squadra disconnessa. Se i rossoneri ripetono la partita contro il Napoli avranno una chance importante".