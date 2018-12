RMC SPORT - Ariatti: "Tonali maturo, ma gli consiglio uno step intermedio"

Luca Ariatti, ex giocatore anche di Fiorentina e Atalanta oggi procuratore, a RMC Sport Live Show: "Alla Fiorentina io giocavo a sinistra e Jorgensen a destra senza attaccanti. Poi Martin chiese di cambiare fascia e da lì sono rimasto a destra".

Che ne pensi di questo Bologna?

"Stasera ha vinto comodamente. Si è vista un po' di preoccupazione da entrambe le parti. Alla fine ha vinto la squadra di categoria superiore, ma penso che entrambe le squadre fossero mentalmente impegnate già sui prossimi impegni di campionato".

Che pensi di Atalanta-Napoli?

"E' sempre molto difficile vincere a Bergamo, ve lo posso garantire, quindi i tre punti del Napoli hanno davvero un grande significato".

Giovani, che pensi di Tonali?

"L'ho visto dal vivo ed è già un giocatore maturo. Io gli consiglio uno step intermedio per la sua carriera per prendere confidenza con la Serie A. Per me la Serie B dovrebbe diventare un vero bacino per i giovani mentre ad oggi c'è ancora poca fiducia sui ragazzi. I giocatori forti ci sono anche se il sistema ne produce molti meno di quelli che servirebbero. La mancanza di coraggio e la mancanza della Serie B come campionato che possa completare i giovani rallenta tutto il meccanismo. Così la Nazionale è costretta a fare delle forzature".

Che ti aspetti dal mercato di gennaio?

"Penso ci sarà poco spazio di manovra. Ibrahimovic sarà l'uomo mercato e poi immagino dei movimenti soprattutto dalle squadre che lottano per rimanere in Serie A".