RMC SPORT - Aronica: "Sampaoli fuori luogo. Dybala andrà ai Mondiali"

© foto di Alberto Fornasari

Per commentare le parole del ct argentino Sampaoli, che ha chiuso le porte della Nazionale a Dybala, su RMC Sport è intervenuto Salvatore Aronica, ex compagno della Joya ai tempi del Palermo:

Come giudica le parole di Sampaoli?

"Le ritengo un po' fuori luogo, Dybala è un patrimonio per l'Argentina del presente e del futuro: giorno dopo giorno continua a dimostrare il suo valore. Se Messi ha messo un veto alla convocazione di Dybala? Lo escluderei, anche se capita che un top player possa permettersi di consigliare e indirizzare le decisioni di un club. Sono convinto che Dybala andrà ai Mondiali perchè continuerà a fare bene in bianconero".

Anche Icardi è rimasto fuori...

"Ci sono altre dinamiche, più caratteriali, per la sua esclusione. A molti non è andata giù la vicenda con Maxi Lopez".

Sullo Scudetto:

"Quest'anno tifo Napoli, è doveroso visto i cinque anni trascorsi lì. La squadra di Sarri gioca meglio rispetto a quella nostra di Mazzarri, anche se noi siamo stati più concreti, vincendo la Coppa Italia contro la Juventus".

Mazzarri sta trovando tante difficoltà al Torino...

"Mazzarri ha bisogno di tempo per trasferire i suoi concetti. Al Torino è entrato in corsa, è normale che possa incontrare delle difficoltà. Sono sicuro che dopo la sosta farà meglio".