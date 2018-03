RMC SPORT - Ass. Sport Firenze: "Tante proposte per ricordare Astori"

© foto di Giacomo Falsini

Andrea Vannucci, assessore allo Sport del Comune di Firenze, è intervenuto in esclusiva a "Garrisca al Vento!", programma di RMC Sport curato e realizzato dalla redazione di FirenzeViola.it: "Iniziative per Astori? Partono da un'emozione fortissima e collettiva fin da domenica, quando si è costituito un vero muro di affetto di tante persone. Astori era un leader silenzioso e punto di riferimento di chi ama lo sport e questo è culminato nella presenza di 15mila persone alla camera ardente e al funerale. A Santa Croce abbiamo provato tanta emozione per i messaggi di Badelj e del fratello e una dimostrazione di affetto di tante persone per quello che ha rappresentato dentro e fuori dal campo. Ed anche il Franchi domenica ha mandato un altro messaggio fortissimo sul legame della tifoseria con la propria squadra. In questa settimana le nostre email, mia e del sindaco, sono state inondate da proposte per ricordare Davide e dargli un luogo perpetuo, oltre il cuore di ogni fiorentino ovviamente. Comune e Acf sono stati impegnati nell'organizzazione di tutto quanto è avvenuto a seguito della tragedia e appena tornerà la calma ci ritroveremo insieme e decideremo anche in base a cosa gradisce la famiglia, un attore da tenere in considerazione. Intitolazioni di parti dello stadio, vie e strade, centro sportivo, murales...Il comune con Acf e famiglia le vaglierà e sceglierà quella di maggior gradimento e significato".

Impegno Della Valle rinnovato anche nello stadio? "Io terrei distinti i temi ora, per rispetto. Il discorso sullo stadio sta andando avanti, come la variante sull'area di castello e la progettazione da parter della Fiorentina. Io nell'imminenza della morte di Astori sono stato al centro sportivo ed ho visto un Adv molto scosso dal dolore e questo l'ho rivisto in Santa Croce e allo stadio ed ho visto una reazione da persone vere".

Centro sportivo giovanile? "L'aspetto tecnico necessita di approfondimenti nelle sedi opportune, poi c'è l'aspetto umano e nella settimana scorsa non mi ha stupito nei Della Valle la grande partecipazione. Sul centro sportivo giovanile ci sono passaggi tra Fiorentina e privati per ora, ho visto la dirigenza molto determinata sotto questo aspetto. Il primo passo per investire sul futuro è avere un centro sportivo all'altezza".