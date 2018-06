RMC SPORT - Audero: "A Palermo senza paura. Ho imparato da Buffon"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In esclusiva ai microfoni di RMC Sport, il portiere del Venezia, Emil Audero, ha analizzato il pareggio per 1-1 contro il Palermo, nell'andata della seconda semifinale play-off di Serie B:

Sulla prestazione:

"Quest'anno siamo soddisfatti come reparto difensivo, in casa abbiamo fatto bene. Ora arriva il bello, contro il Perugia domenica è finita bene, oggi contro il Palermo è andata come ci aspettavamo. Volevamo vincere, ma l'importante era non perdere. Ora guardiamo alla prossima partita con fiducia: tutto ciò che viene è di guadagnato".

A Palermo bisogna andare senza paura?

"Indubbiamente, anche perchè abbiamo solo un risultato, ovvero la vittoria. Ce la giocheremo con la nostra identità, siamo tosti".

Per anni sei stato alla Juventus insieme a Buffon...

"Sono stato per anni vicino a lui, ho appreso molto da lui sia a livello tecnico che umano. Mi reputo fortunato".