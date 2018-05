RMC SPORT - Baiano: "Ancelotti non basta. Chiesa sacrificabile"

L'intervento di Francesco Baiano, ex giocatore di Napoli e Fiorentina, nel corso del Live Show di RMC Sport:

Sull'arrivo di Ancelotti al Napoli:

"Invece di prendere un top player, ha preso un top allenatore. Ho parlato con mio padre giù a Napoli e sono dispiaciuti per come sono andate le cose, avrebbero preferito la conferma di Sarri, ma alla fine Ancelotti li renderà felici. Non so se Sarri si aspettasse un cambio del genere, ma la trattativa con Ancelotti era iniziata da tempo. Gli equilibri con la Juventus? La penso come Allegri, alla fine vincono i campioni, senza di loro che vanno in campo non si vince".

Che mercato farà il Napoli?

"Bisognerà vedere se riuscirà a tenere tutti i migliori, molti big come Mertens e Callejon, hanno delle clausole. Jorginho al City per 60 milioni? Non è che ci deve pensare, deve andare via. Del portiere se ne parla troppo, non si capisce ancora chi arriverà: io sinceramente avrei tenuto Reina per la sua personalità e per il suo valore tecnico indiscusso. Saranno importanti anche i nomi che farà Ancelotti, che avrà consegnato la lista della spesa al presidente: Vidal e Benzema guadagnano troppo".

Su Milik:

"Prima del doppio infortunio ha dimostrato il suo valore. È forte di testa e tecnicamente, vede la porta e sa fare assist. Senza i problemi fisici oggi sarebbe potuto essere accostato ai grandi bomber d'Europa".

Ti aspettavi il mancato rinnovo di Badelj?

"È quattro anni che dice che non rinnova il contratto. La Fiorentina ha fatto tutto quello che doveva fare, poi il ragazzo ha deciso di andare via. Ha bisogno di stimoli, quindi ha fatto bene a prendere questa strada: è inutile tenere un giocatore senza voglia. Ho molta fiducia nel direttore Corvino, sono convinto che chi arriverà rinforzerà la squadra. Chiesa? Se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, un sacrificio andrebbe fatto. Con la sua cessione si potrebbe fare un grande mercato, un giocatore da solo tanto non vince le partite":

Qual è il primo acquisto che ci dobbiamo aspettare da Corvino?

"È una squadra senza portiere, quindi quel ruolo è scoperto. Ci potrebbe essere la promozione di Cerofolini, un ragazzo di prospettiva, ma sarebbe molto rischioso affidare a lui le chiavi della porta della Fiorentina".