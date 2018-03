RMC SPORT - Baiano: "Sampaoli non ha rispettato Dybala"

© foto di Image Sport

Ex Foggia, Napoli e Fiorentina, su RMCSport è intervenuto Francesco Baiano, che si è espresso sul tema del giorno, le parole di Sampaoli su Dybala: "Non è stato carino per il CT a parlare così. E' vero che può permettersi di lasciare a casa Dybala perché ha tantissimi campioni in squadra, ma il ragazzo potrebbe prendere male queste esternazioni".

Lei pensa davvero che possano pesare queste parole su Paulo?

"Già da quando l'ho conosciuto a Palermo ha dimostrato di essere un ragazzo maturo nonostante la giovane età. Capisco che hai altri campioni ma lui, come Icardi, sono dei ragazzi formidabili. Poteva gestirla in altro modo il CT dell'Argentina".

Oltre alla componente mentale, queste parole potrebbero danneggiare il valore anche economico del giocatore?

"Potrebbero, sì. Faccio un esempio: a un presidente come Zamparini, un finissimo intenditore di calcio, avrebbero dato molto fastidio queste dichiarazioni. Avrebbe preso un volo e gliene avrebbe dette quattro a Sampaoli!".

Crede che Messi abbia influito su queste dichiarazioni?

"Moltissimo. Quando hai il più forte giocatore al mondo cerchi di accontentarlo il più possibile, sia verso Dybala sia verso Icardi ad esempio. Un selezionatore può fare tutte le scelte che vuole, ma deve avere rispetto, soprattutto verso un giocatore giovane che può diventare il più grande di tutti. Non mi è piaciuto questo atteggiamento".