RMC SPORT - Balata: "Fatti gravi, Consiglio troverà regole dure"

Nel Live Show di RMC Sport un altro gradito ospite come Mauro Balata, presidente della Lega B, per parlare dei maggiori fatti d’attualità, in particolar modo sul campionato cadetto.

Sui fatti di Milano

"Condivido ciò che ha detto Gravina. Giusto che si esprima su tutto ciò, giusto che ci sia rigore in questi casi. Esprimo tutto il dolore per quell’assurda tragedia, avvenuta attorno al mondo del calcio. Troppo semplice legarlo al calcio, è un fenomeno di violenza assurda che va contrastato e condannato. Ci sono già stati degli arresti. Sono fenomeni che vanno tenuti lontani dallo sport".

Sui fatti del campo

"Condanniamo ogni forma di coro a sfondo razziale. Sono fenomeni frutto di ignoranza e stupidità che vanno debellati, perché inquinano lo sport più bello del mondo. Bisognerà adottare i giusti provvedimenti, in Consiglio Federale troveremo la sintesi e le norme più dure possibili per contrastare questi fenomeni. Ma serve anche agire in campo culturale. Bisogna individuare le persone colpevoli, che vanno tenuti lontani dai campi e rieducati. Lo dobbiamo fare, ma ci vogliono anche stadi e strutture tecnologiche idonee per intercettare certi personaggi. O si rischia di rovinare questo sport".

Sulle dichiarazioni del presidente del Napoli De Laurentiis contro la designazione arbitrale e su quelle di Allegri

"Non voglio alimentare polemiche, come presidente di Lega sono contrario ad ogni forma di violenza. Tutti insieme dobbiamo contrastare questi fenomeni. A chi usa certi termini cosa dico? Per fortuna ho poca esperienza, ma nel caso credo debba esserci un discorso sereno e franco".