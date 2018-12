RMC SPORT - Balata: "In B serve riduzione squadre per calcio più gestibile"

Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, ha parlato attraverso RMC Sport a margine del Consiglio Federale presso la FIGC a Roma. "Format della cadetteria? Oggi non era possibile fare valutazioni più approfondite perché l'argomento non è stato ancora sviluppato. Bisogna fare un passaggio all'interno dei nostri mondi e delle leghe, trovando una sintesi che tenga conto delle specificità di tutti. Dunque anche delle nostre. La B è per la riforma dei campionati e per la ristrutturazione del calcio. Il numero delle squadre ve lo diremo più avanti, dopo la discussione in assemblea. Certamente serve una riduzione, un calcio più sostenibile con un campionato e un calendario più gestibile. Serve inoltre maggiore tutela per i calciatori e per i tifosi, è arrivato il momento di fare questa riflessione e dare attuazione a ciò che si dice", le sue parole.