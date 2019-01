RMC SPORT - Bastianelli: "Milan, Higuain andrà via. Fiorentina, colpo Traorè"

L’operatore di mercato Patrick Bastianelli è intervenuto durante RMC Sport Live Show per parlare di questa sessione invernale ma non solo. Ecco le sue parole:

Sulla Supercoppa

"Ronaldo ha dimostrato di essere un giocatore determinante. L’ho visto contro l’Atalanta, che quando è entrato ha cambiato la partita. E’ un campione che sposta gli equilibri, e lo ha fatto anche stasera".

Su Higuain

"Andrà via, è nell’interesse di tutti e andrà al Chelsea. Sarà positivo per il Milan, per la Juve e sono convinto che Leonardo troverà il sostituto adeguato, magari Piatek, che può essere il giocatore giusto per il futuro del Milan. Stasera per me aveva davvero la febbre, perché era anche nel suo interesse giocare e vincere. Gattuso lo ha fatto entrare anche se non al 100%".

Sulle trattative Higuain e Piatek

"Non è un’operazione semplice, ma andrà a buon fine. Il Milan ora è sotto il FFP, ossia vincoli rigidi sul mercato. Un acquisto importante è stato già fatto, ossia Paquetà e il Milan ha le mani legati per operare ora. Ma sono convinto che stanno lavorando su diverse soluzioni, per trovare la formula giusta del trasferimento di Higuain. E sono sicuro che Piatek sia il profilo giusto, è un investimento per il futuro".

Su Falcinelli

"Sono dispiaciuto dell’inizio di campionato del Bologna, soprattutto per il parco calciatori che ha. C’è poi un allenatore giovane come Inzaghi che ha mostrato anche a Venezia il suo valore e di essere pronto per la A. Ora la società sta correndo ai ripari per ottenere la salvezza, anche perché è importante, lo merita la piazza e la società. Ci sono i presupposti per poter fare qualcosa d’importante, anche negli anni. Falcinelli è un giocatore che è attenzionato da altri club ma per ora è concentrato sul Bologna e per tirarlo fuori da questa situazione".

Sul rinnovo di Icardi

"Alla fine hanno ragione sia lui che la società. Il giocatore sa cosa sta facendo e vuole cercare di strappare un contratto da top player, ma l’Inter offre soldi importanti per i suoi parametri e ha già dimostrato di voler trattenere il giocatore. Queste cose dovrebbero rimanere all’interno di un rapporto professionale, invece c’è stata una sovraesposizione mediatica voluta".

Sul calciomercato invernale

"Non è come quello di agosto, ma credo che se dovesse andare in porto l’operazione Piatek, il Milan ne uscirà rafforzato. Lui e Paquetà possono essere due colpi importanti per il futuro".

Sulla Fiorentina

"Traorè? Il tifoso della viola è abituato bene e ha capito che Corvino ha fatto un grandissimo colpo. Lo volevano molti top team, è del 2000 ed è un acquisto importantissimo, alla Ljajic, Jovetic o Nastasic. Diventerà un top player. Ottimo anticipare questa operazione a gennaio, perché a giugno difficilmente sarebbe arrivato".