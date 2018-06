RMC SPORT - Bellinazzo: "Milan lavora al nuovo socio, nome è top secret"

© foto di Marco Bellinazzo

Il giornalista Marco Bellinazzo, intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione "Milan News" ha parlato della situazione relativa all'inserimento del nuovo socio di minoranza a cui sta lavorando il club: "Non c'è certezza su questo, posso garantire che non sono io (ride ndr). Non ho trovato grossi riscontri sui nomi usciti in questi giorni. C'è grande riserbo, è un'operazione che esiste ma c'è riservatezza. Investire denaro in una società che non può ancora generare profitti porta a sacrifici economici importanti. Il contratto che va stipulato non è semplice, spesso è pieno di clausole e opzione, tutti i dettagli vanno messi a punto ed è giusto che si vada a fari spenti".