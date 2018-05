RMC SPORT - Bellini, Ascoli: "Contento della salvezza in un anno difficile"

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

Francesco Bellini, presidente dell'Ascoli, a RMC Sport Live Show ha parlato dopo il pareggio in casa contro la Virtus Entella che vale la permanenza in Serie B: "Dobbiamo essere contenti per i tifosi dell'Ascoli e la squadra. E' stata un'annata davvero molto difficile anche per ciò che è successo fuori dal campo. Io direi che sedici squadre in Serie B sono sullo stesso livello. Sono contento di questo risultato".

La salvezza è merito di Cosmi?

"C'è merito di tutti non solo di Cosmi. I giocatori che hanno dato il meglio di loro stessi. Questa salvezza forse si sarebbe potuta ottenere molto tempo prima se i tifosi si fossero fatti vedere qualche tempo fa. L'anno prossimo lo stadio non sarà regolamentare per la Serie B e non so cosa potremo fare".

Bellini sarà ancora il proprietario?

"Presto per dirlo ma io non abbandonerò mai Ascoli. Se arriverà un altro lo farà per portare in alto la squadra. Credo che sapremo qualcosa prima della fine di giugno ma se dovessi lasciare lo farei a malincuore".