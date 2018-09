RMC SPORT - Beneforti: "ADL stuzzica troppo. Italia senza passione"

Così Claudio Beneforti, giornalista del Corriere dello Sport, nel 'Live Show' di RMC Sport:

In settimana sono arrivate parole forti di Sarri contro De Laurentis...

"ADL è un personaggio scomodo, viene sempre a stuzzicarti. Quindi è normale che quando poi uno cambia società gli risponda. Era evidente che tra Sarri e De Laurentis ci fossero dei problemi. Non mi sorprendono le dichiarazioni del tecnico del Chelsea, come non mi hanno sorpreso anni fa le dichiarazioni di Higuain dopo il suo trasferimento alla Juventus. Anche quando andrà via Ancelotti, sono sicuro che De Laurentis gli lancerà qualche frecciatina".

Oltre alla mancata vittoria, questa Italia ormai non sembra emozionare più...

"Questa Nazionale non diverte, non è ben assortita e non sta bene fisicamente. Non ho visto qualità e la passione che per esempio ci mette Chiellini in ogni sua giocata. Il centrocampo era in difficoltà e sono convinto che lì in mezzo qualcosa di meglio si possa trovare. Mancini deve dare qualcosa in più, lunedì faticherà a Lisbona contro il Portogallo: c'è poco in Italia e quel poco che c'è non viene valorizzato. Ieri si è visto un grande giocatore che è Zielinksi, un futuro campione che è Chiesa e un potenziale calciatore forte che è in crescita ed è Bernardeschi".