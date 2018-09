RMC SPORT - Beneforti: "Corvino ha portato a Firenze giovani importanti"

"Chi tra le italiane passerà il girone di Champions League?". Questo l'ultimo sondaggio di TMW, lanciato subito dopo la prima giornata che ha visto la Juventus e l'Inter conquistare i tre punti, la Roma perdere al Bernabéu contro il Real Madrid e il Napoli non andare oltre lo 0-0...

Bundesliga, il Bayern Monaco non si ferma mai: 2-0 allo Schalke 04

Wolves, Moutinho: "Buon punto a Old Trafford, potevamo vincere"

Man City, Mahrez: "Contento per il primo gol, dovevamo reagire"

Liga, Asensio lancia il Real Madrid in testa: Espanyol battuto 1-0

Barcellona, i convocati per il Girona: fuori Rafinha per scelta tecnica

B. Dortmund, Favre: "Soddisfatti del pareggio, non una buona gara"

Liverpool, 600 panchine per Klopp: i numeri del tecnico tedesco

Simeone: "Il migliore Atletico della stagione come in Supercoppa"

Real Madrid, Vinicius Jr convocato ma con l'Espanyol finisce in tribuna

PSG, Tuchel: "Neymar può giocare a sinistra ma anche come dieci"

Il giornalista Claudio Beneforti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport analizzando la vittoria in campionato della Fiorentina: “Grande Pantaleo Corvino che ha portato a Firenze giovani davvero molto importanti. Questa è una società che guarda davvero al futuro. E' chiaro che poi bisogna vendere dei giocatori ma la Fiorentina ha tanti ottimi prospetti. Questa squadra ha un futuro e un presente. Battere 3-0 questa Spal ci riporta una Fiorentina che c'è. Forse manca un pizzico di consapevolezza in più. Se la Fiorentina trova più coraggio può dare tante soddisfazioni".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy